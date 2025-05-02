Веснина о Тюкавине: «Показался мне очень интересным собеседником и приземленным парнем. Удивили его познания в теннисе»

«Я в курсе его травмы. У него сейчас активный этап восстановления, он полностью погружен в это. Костя показался мне очень интересным собеседником, приземленным парнем, который интересуется другими видами спорта.
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