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РИА Новости: ПВО с начала года сбила более 115 тысяч украинских БПЛА над РФ

РИА Новости: ПВО с начала года сбила более 115 тысяч украинских БПЛА над РФ

С 1 января по 31 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали уничтожение не менее 115 259 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

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