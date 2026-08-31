РИА Новости: ПВО с начала года сбила более 115 тысяч украинских БПЛА над РФ

С 1 января по 31 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали уничтожение не менее 115 259 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
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