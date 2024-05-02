Глава "Арт-тур" Арутюнов: отдых в Сочи подорожал из-за отсутствия конкуренции

В этом году отдых в Сочи для россиян будет стоить дороже, отели выросли в цене в среднем на 15%. Такая ситуация связана с тем, что в туристической отрасли сейчас низкая конкуренция, чем пользуются российские курорты, рассказал гендиректор туркомпании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.