Глава "Арт-тур" Арутюнов: отдых в Сочи подорожал из-за отсутствия конкуренции

В этом году отдых в Сочи для россиян будет стоить дороже, отели выросли в цене в среднем на 15%. Такая ситуация связана с тем, что в туристической отрасли сейчас низкая конкуренция, чем пользуются российские курорты, рассказал гендиректор туркомпании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов в беседе с 360.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии