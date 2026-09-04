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Царьград

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ВКонтакте подала иск против Apple в Москве, слушания 27 октября

ВКонтакте подала иск против Apple в Москве, слушания 27 октября

27 октября в Москве пройдут предварительные слушания по иску компании «ВКонтакте» против структур Apple, касающемуся возврата приложений в Аpp Store.

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