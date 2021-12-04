Английский длинный лук

Английский длинный лук

Английский длинный лук, известный также под названием «большой лук» или дословно «лонгбоу» (longbow), считается одним из самых известных образцов оружия эпохи Средневековья.

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