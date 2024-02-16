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Обжалованию не подлежит: «серый кардинал» Хиллари Клинтон списала Байдена – слишком возрастной

Обжалованию не подлежит: «серый кардинал» Хиллари Клинтон списала Байдена – слишком возрастной

  Старину Байдена, похоже начинают сливать уже самые «верхи» Демпартии США. Потому что мы всякое уже повидали: и крупные спонсоры высказывали недовольство, и крупнейшие издания вроде The Washington Post… Но, когда подтянулась сама Хиллари Клинтон, её императорское величество, и публично заявила, что возраст Байдена – это серьёзная проблема, которая ставит под сомнение, надо ли ему идти на второй срок – вот это уже совсем серьёзная заявочка.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Хилари Клинтон не &quot;серый кардинал&quot;... ОНА ЗЛОВРЕДНАЯ АМЁБА!!
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7 час.
ИП
Игорь Петров
Тогда за кого голосовать на госуслугах?
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4 час.

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