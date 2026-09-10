Адвокаты просят освободить супругу Мадуро из-под стражи до суда

Защита супруги венесуэльского лидера Николаса Мадуро Силии Флорес подала в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка ходатайство об освобождении ее из-под стражи до суда под домашний арест с круглосуточной вооруженной охраной и GPS-мониторингом.