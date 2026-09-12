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Запасов крымских водохранилищ хватит как минимум до лета

Запасов крымских водохранилищ хватит как минимум до лета

Водоемы Крыма заполнены более чем на 60%, и имеющихся водных ресурсов достаточно для обеспечения потребностей жителей полуострова как минимум до лета 2027 года.

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