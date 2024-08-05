Власти Сан-Франциско вводят меры по борьбе с бездомностью

Городские власти Сан-Франциско приняли решение бороться с растущей проблемой бездомности, введя ряд мер, включая штрафы и бесплатные билеты на автобус для эвакуации людей без постоянного места жительства.
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