В Салехарде состоится этнографический перформанс «В Сибирь»

В Окружном Центре национальных культур (ОЦНК) в Салехарде 23 сентября пройдет уникальный перформанс «В Сибирь» (12+) — зрителей ждет погружение в культурное наследие сибирских старожилов.
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