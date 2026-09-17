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Зумеры заинтересовались «пенсионерскими» круизами

Зумеры заинтересовались «пенсионерскими» круизами

Молодые путешественники в возрасте 25–34 лет начали активно интересоваться речными круизами, которые раньше пользовались популярностью у туристов старшего поколения .

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