Новый фильм Гая Ричи возглавил прокат в России

В выходные жители России пошли в кино, чтобы посмотреть новую ленту британского режиссёра Гая Ричи.Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" (18+) возглавил прокат в России и странах СНГ, пишет портал kinobusiness.
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