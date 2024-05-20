Новый фильм Гая Ричи возглавил прокат в России

В выходные жители России пошли в кино, чтобы посмотреть новую ленту британского режиссёра Гая Ричи.Новый фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" (18+) возглавил прокат в России и странах СНГ, пишет портал kinobusiness.