Президент Кыргызстана признался в своем даре предвидеть будущее

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что имеет дар предвидеть будущее. Выступая на открытии президентского лицея "Акылман" в Чолпон-Ате, Жапаров пояснил, как к нему пришло решение о строительстве данного учебного заведения, передает Noi.