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Британская разведка назвала определяющий фактор для успешного наступления ВС РФ на Донбассе

Британская разведка назвала определяющий фактор для успешного наступления ВС РФ на Донбассе

Освобождение территорий Донбасса силами ВС РФ и НМ ЛНР и ДНР продолжается. Практически ежедневно поступают данные о разгроме какого-либо украинского укрепрайона или занятии союзными войсками населенного пункта, ранее находящегося под контролем ВСУ.

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