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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе – самый вероятный автор гола в матче Франция – Марокко. Ну 2+ гола Килиана дают 4.73, на хет-трик – 20.00

Килиан Мбаппе забьет в матче с Марокко, считают букмекеры. Форвард сборной Франции считается самым вероятным автором гола в матче 1/4 финала ЧМ-2026 за 1.

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