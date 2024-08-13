Российский флот готов бить по объекты НАТО в Европе ракетами с ядерными боеголовками – Financial Times

Будни мужчин. Все что нам интересно

В случае конфликта ВМФ РФ готовы стрелять по объекты НАТО в Европе ракетами с ядерными боеголовками. Россия еще до начала СВО на Украине подготовила свой флот, обучив моряков боевому применению спецбоеприпасов, т.