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Аргументы и Факты

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Врач предупредила об ожогах на солнце из-за привычных лекарств

Врач предупредила об ожогах на солнце из-за привычных лекарств

Некоторые лекарственные препараты могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, из-за чего даже короткое пребывание на солнце способно привести к ожогу, сыпи или пигментации, рассказала RT врач-дерматовенеролог Анастасия Зубова.

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