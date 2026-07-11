Врач предупредила об ожогах на солнце из-за привычных лекарств

Некоторые лекарственные препараты могут повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, из-за чего даже короткое пребывание на солнце способно привести к ожогу, сыпи или пигментации, рассказала RT врач-дерматовенеролог Анастасия Зубова.
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