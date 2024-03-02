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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam навсегда бесплатным стал хоррор, в котором можно играть за разных монст...

В Steam навсегда бесплатным стал хоррор, в котором можно играть за разных монст...

В Steam навсегда бесплатным стал хоррор, в котором можно играть за разных монстров и охотиться на людейКомпания-издатель Junkfish Limited и студия-разработчик Team Junkfish сообщили, что хоррор под названием Monstrum 2 перешел на F2P-модель распространения.

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