В Steam навсегда бесплатным стал хоррор, в котором можно играть за разных монст...

В Steam навсегда бесплатным стал хоррор, в котором можно играть за разных монстров и охотиться на людейКомпания-издатель Junkfish Limited и студия-разработчик Team Junkfish сообщили, что хоррор под названием Monstrum 2 перешел на F2P-модель распространения.
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