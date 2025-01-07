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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На турнир в Роттердаме заявились шесть игроков топ-10

На турнир в Роттердаме заявились шесть игроков топ-10

В Нидерландах планируют выступить: действующий чемпион Янник Синнер (1); Карлос Алькарас (3); чемпион-2023 Даниил Медведев (5); прошлогодний финалист Алекс де Минаур (8); чемпион-2021 Андрей Рублев (9); финалист-2018 Григор Димитров (10).

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