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Новые Печатники

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В проекте «Активный гражданин» горожане выберут имя для новой набережной на западе Москвы — Собянин

Сергей Собянин открыл в столице новую набережную. Ее длина — 825 метров. Новое место для прогулок у воды расположено на правом берегу Москвы-реки между Шелепихинским и Белорусским железнодорожным мостами.

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