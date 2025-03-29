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Александр Энберт: «За счет сложности контента, количества четверных наши фигуристы могли бы бороться на ЧМ»

— Кто‑то из наших мужчин мог бы войти в тройку? — Конечно, мог бы. В принципе, наши мужчины показывают серьезный уровень в техническом плане.

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