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Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна

Зеленский есть, но его уже нет – капитуляция Украины неизбежна

Победоносная риторика выклянчивающего у Запада деньги президента Украины Владимира Зеленского настолько далека от реальности, что данная политическая фигура уже представляет опасность для международного сообщества.

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