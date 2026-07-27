После удара ВС РФ по Днепропетровску в городе стоит едкий запах аммиака Минувшей ночью российские войска нанесли удары по целям в Днепропе.
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После удара ВС РФ по Днепропетровску в городе стоит едкий запах аммиака Минувшей ночью российские войска нанесли удары по целям в Днепропе.
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