Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo ст...

Все три крупнейших производителя консолей отключили интеграцию с X — Nintendo стала последнейNintendo 10 июня официально отключила интеграцию приставки Switch с соцсетью X — это сделал уже третий и последний крупнейший производитель консолей; Microsoft и Sony пошли на аналогичную меру ещё в прошлом году.
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