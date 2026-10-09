Новак: Россия готова в октябре поставить 300 тыс. тонн дизеля на рынок США

РИА Новости/Елена Афонина Вице-премьер России Александр Новак заявил о готовности России направить 300 тысяч тонн дизельного топлива на мировой и американский рынки, а в ноябре – 500 тысяч тонн топлива.
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