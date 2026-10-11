Билл Гейтс полагает, что человечество в 2027 году ждет "много неприятных сюрпризов" в киберсфере

Причина - стремительное развитие ИИ"Когда есть злые люди, отсутствие ограничений и последние модели [ИИ], тогда главным образом в кибернетической сфере мы увидим много неприятных сюрпризов в следующем году".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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