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Орелtimes

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Легендарный вратарь Руслан Нигматуллин встретится с болельщиками в Орле

В ближайшую субботу, 17 октября, Орёл встретит звёздного гостя: перед матчем «Орёл» — «Зенит» (Пенза) автограф-сессию проведёт легендарный вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

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