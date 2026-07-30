Продюсера фильма «Джокер» Клота обвинили в создании финансовой пирамиды

В Лос-Анджелесе арестовали исполнительного продюсера фильмов «Джокер», «Вавилон» и «Охотники за привидениями: Наследство» Джейсона Клота по обвинению в создании масштабной финансовой пирамиды, оборот которой достигал $100 млн.
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