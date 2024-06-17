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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Создатель Stardew Valley сразу после релиза тратил деньги исключительно на апгрей...

Создатель Stardew Valley сразу после релиза тратил деньги исключительно на апгрей...

Создатель Stardew Valley сразу после релиза тратил деньги исключительно на апгрейд своего ПКСоздатель Stardew Valley Эрик “ConcernedApe” Барон разработал успешную фермерскую игру на дешевом ПК из Costco, доставшемся ему от отца, но позже он перешел на собственную сборку.

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