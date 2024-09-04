Захарова: Запад всё более нагло показывает участие в конфликте на Украине

Запад не стесняется откровенно показывать свою вовлечённость в конфликт на Украине, сообщила 4 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
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