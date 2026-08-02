"Не доработает до пенсии": Предсмертные сообщения учёного Зенина вскрыли страшную правду

Перед смертью избитый учёный Зенин отправил ряд сообщений. И они открыли страшную правду: "не доработает до пенсии", "давление с угрозами"…Перед своей смертью в больнице русский учёный Никита Зенин успел отправить друзьям в мессенджере несколько сообщений.