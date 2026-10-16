Центр построен за 3,5 месяца и стал частью стратегии развития лёгкой атлетики до 2036 года. В нём можно заниматься бесплатно круглый год, а тренировки будут проводиться как в помещениях, так и на территории парка.
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