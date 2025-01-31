Трамп: государства БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар в торговле

По его словам, США не допустят этого Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС отказаться от попыток создать собственную валюту или поддержать любую другую в качестве замены американского доллара в международной торговле, пригрозив в противном случае введением 100-процентных пошлин, говорится в заявлении главы Белого дома, которое было опубликовано в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social.