Новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского длилось более 20 минут. В нем он попросил украинцев выбрать между отъездом с Украины и службой, ролик появился на странице его администрации в YouTube.
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