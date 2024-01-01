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Новогоднее выступление Зеленского длилось 20 минут, Путина — три

Новогоднее выступление Зеленского длилось 20 минут, Путина — три

Новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского длилось более 20 минут. В нем он попросил украинцев выбрать между отъездом с Украины и службой, ролик появился на странице его администрации в YouTube.

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