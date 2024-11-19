Семья пострадавшего в Приморском океанариуме ребёнка получит более 2 млн рублей

Компенсацию научно-образовательный комплекс во Владивостоке обязал выплатить суд.Приморский океанариум выплатит семье ребёнка, пострадавшего на территории научно-образовательного комплекса весной 2024 года, 2,25 миллиона рублей.
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