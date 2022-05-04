ВЫХОДНОЙ ДАЙДЖЕСТ: ЧТО ПРОИЗОШЛО В РЕГИОНАХ С 1 ПО 3 МАЯ

Новости регионов за майские выходные! Все самое интересное и важное за период с 1 по 3 мая. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 мая в столице Приангарья состоялась встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Улзийсайханом Энхтувшином На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество и добрососедские отношения между Иркутской областью и Монголией.
Популярные статьи
- «Свой среди чужих?»: Депутат Европарламента пошла против политики Европы с США
- Как России и Европе сохранить историческую память? К 9 мая холдинг «Регионы России» совместно с партнерами организует круглый стол с представителями Европы
- Бизнес сможет досрочно выкупать взятый в лизинг транспорт до конца 2022 года
Свежие комментарии