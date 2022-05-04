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ВЫХОДНОЙ ДАЙДЖЕСТ: ЧТО ПРОИЗОШЛО В РЕГИОНАХ С 1 ПО 3 МАЯ

ВЫХОДНОЙ ДАЙДЖЕСТ: ЧТО ПРОИЗОШЛО В РЕГИОНАХ С 1 ПО 3 МАЯ

Новости регионов за майские выходные! Все самое интересное и важное за период с 1 по 3 мая. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 мая в столице Приангарья состоялась встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Улзийсайханом Энхтувшином На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество и добрососедские отношения между Иркутской областью и Монголией.

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