ВЫХОДНОЙ ДАЙДЖЕСТ: ЧТО ПРОИЗОШЛО В РЕГИОНАХ С 1 ПО 3 МАЯ

Новости регионов за майские выходные! Все самое интересное и важное за период с 1 по 3 мая. ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 мая в столице Приангарья состоялась встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Улзийсайханом Энхтувшином На встрече обсуждалось двустороннее сотрудничество и добрососедские отношения между Иркутской областью и Монголией.