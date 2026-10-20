В Ивановской областной думе восьмого созыва появился новый депутат. Вакантный мандат передали женщине, работавшей в городской думе и региональной общественной приёмной председателя «Единой России».
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