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Живая Кубань

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На пляжах Сочи укрытия от бомбежек разместят прямо на берегу, а для оповещения используют громкоговорители

На пляжах Сочи укрытия от бомбежек разместят прямо на берегу, а для оповещения используют громкоговорители

На пляжах Сочи укрытия от бомбежек разместят прямо на берегу, а для оповещения используют громкоговорителиНа пляжах Сочи теперь действуют новые правила безопасности.

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