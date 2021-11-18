Мхитарян вместо Азмуна? Но полузащитником «Ромы» интересуется не только «Зенит»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к уходу из римского клуба. На армянского атакующего хавбека претендуют несколько клубов из России, в числе которых «Зенит», информирует Tuttomercatoweb со ссылкой на Corriere dello Sport, на которую в свою очередь ссылается championat.