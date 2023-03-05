Белорусская шахматистка Ольга Баделько будет выступать за сборную России. «Сегодня мы рады объявить о том, что женскую сборную ожидает пополнение: в состав команды войдет международный мастер Ольга Баделько, осенью 2021 года перешедшая в Федерацию шахмат России из Беларуси.