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ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию П‑18 в зоне СВО

ВС РФ уничтожили украинскую радиолокационную станцию П‑18 в зоне СВО

РИАМО - 9 янв. В результате операций российских Вооруженных сил были уничтожены радиолокационная станция П-18 и 109 артиллерийских подразделений ВСУ, которые находились на огневых позициях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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