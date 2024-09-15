Он оправился от травмы, на очереди — Ткачев.Главным противостоянием в начале новой игровой недели FONBET Чемпионата КХЛ станет матч в Уфе, где сойдутся одни из лидеров сезона «Салават Юлаев» и «Авангард».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии