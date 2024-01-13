Украинские города под массовым обстрелом

Идёт массированная ракетная бомбардировка украинских городов, сообщают зарубежные СМИ. Сообщается, что под ударом Киевская, Винницкая, Ровненская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Херсонская и Хмельницкая области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии