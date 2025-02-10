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Рита Ора показала кадры в прозрачном наряде

Рита Ора показала кадры в прозрачном наряде

Британская певица Рита Ора показала кадры в откровенном наряде. Соответствующие публикации появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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