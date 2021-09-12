Смехотерапия

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  • Ирина Данилова
    Прелестная подборка юмора:) Спасибо:)Юмор из интернета...
  • Alex Немо
    Слава богу что пальбу не открыли, а то ведь с перепугу могли и подстрелить наяд...Нечисть
  • Alexandr Kolomitsev
    Бред какой-тоВсе для чудесного...

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