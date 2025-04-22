Юрист Соловьёв призвал запретить преступникам зарабатывать на мемуарах

Доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой запретить осуждённым за тяжкие преступления распространять информацию о своих противоправных действиях, сообщает RT.
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