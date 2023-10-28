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«Дарить себя – не значит продавать…»

«Дарить себя – не значит продавать…»

  О самом сокровенном. О том, для чего сложнее всего подобрать правильные слова: Дарить себя — не значит продавать,И рядом спать — не значит переспать,Не повторять — не значит не понять,Не говорить — не значит не узнать.

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