О самом сокровенном. О том, для чего сложнее всего подобрать правильные слова: Дарить себя — не значит продавать,И рядом спать — не значит переспать,Не повторять — не значит не понять,Не говорить — не значит не узнать.
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