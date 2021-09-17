Омичей два вчера будут развозить дополнительные автобусы и троллейбусы

Они помогут добраться после мероприятий на Соборной площади зрителям 17 и 18 сентября. В администрации города предусмотрели необходимость отправить омичей по домам после вечерних концертов на Соборной площади.
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