БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"ТАМ ЖИТЬ НЕВЫНОСИМО": СЫН НЕМЕЦКОГО КОНТРРАЗВЕДЧИКА ОБЪЯСНИЛ БЕГСТВО В РОССИЮ. И ОН ТАКОЙ НЕ ОДИН

"ТАМ ЖИТЬ НЕВЫНОСИМО": СЫН НЕМЕЦКОГО КОНТРРАЗВЕДЧИКА ОБЪЯСНИЛ БЕГСТВО В РОССИЮ. И ОН ТАКОЙ НЕ ОДИН

Сын немецкого контрразведчика сбежал в Россию, а после раскрыл истинное положение дел в Германии: "Там жить невыносимо".

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Многие задались вопросом, почему мигранты, не знающие русского языка, легко получают гражданство) плати бабки и ты получишь гражданство даже не выходя из паспортного стола. 🤣😂
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14 час.

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