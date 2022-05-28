Newsweek: некоторые страны поменяли свое отношение к украинскому кризису

Федеральное агентство новостей https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Ряд западных государств пересмотрели свою позицию по украинскому кризису в пользу завершения боевых действий как можно скорее.